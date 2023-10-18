Meteorolojiden 14 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin sitesinde yer alan duyuruya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Sinop, Samsun, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Kastamonu ve Samsun için yağmur beklenirken Adana, Burdur, Isparta, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM vatandaşları sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.