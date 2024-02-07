Meteoroloji’den 12 il için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
MGM Ardahan ve Artvin’i turuncu; Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Müdürlük bu iller için çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
MGM Ardahan ve Artvin’i turuncu; Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Müdürlük bu iller için çığ uyarısında bulundu.
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