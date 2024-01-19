Meteorolojiden 11 ile fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 ili ‘sarı’ bir ili de ‘turuncu’ kodla uyarıldı.

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Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Yağış ve fırtına beklenen iller şöyle:

Antalya (Sarı kod)

Balıkesir (Turuncu kod)

Bursa (Sarı kod)

Çanakkale (Sarı kod)

Edirne (Sarı kod)

İstanbul (Sarı kod)

İzmir (Sarı kod)

Kırklareli (Sarı kod)

Kocaeli (Sarı kod)

Tekirdağ (Sarı kod)

Yalova (Sarı kod)

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.