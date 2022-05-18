Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak beklenen Marmara bölgesindeki 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Harita: MGM

Günlük değerlendirme raporuna göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültü yapış beklenen yerlerse şöyle: Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun.

Diğer yerlerdeyse parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu yüzden buradaki 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (dört ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.