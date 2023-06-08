Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. Raporda 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

Bazı iller için yağış uyarısı da yapılan MGM’den şunlar kaydedildi: “İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”