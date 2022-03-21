Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 10 il için uyarı


Meteoroloji, beş il için sarı, beş il için de turuncu kodlu uyarı yaptı.

Bu illerden Balıkesir, Çanakkale ve İzmir’de şiddetli rüzgar, diğer illerde (Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Hakkari) kar yağışı ve yağmur bekleniyor.


Harita: MGM

Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Hava sıcaklığının ülke genelinde bir ila üç derece artacağı, ancak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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