Meteoroloji: Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini, iç ve doğu kesimlerde cumadan itibaren yağışlı havanın yeniden etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güneyi, Rize ve Artvin’in iç kesimleri, İskenderun Körfezi’yle Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’deyse toz taşınımı etkili olacak.
Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak.