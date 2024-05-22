Meteoroloji: Yağışlar geri geliyor

Haftalık Hava Tahmini

📅(22 – 28 Mayıs 2024)

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/RtDsWBNqaG