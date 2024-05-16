Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
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İç kesimlerde sıcaklıklar 2-4 derece artarken yurdun doğusunda kuvvetli yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas çevresini ani su baskınlarına, yıldırım tehlikesine ve dolu yağışına karşı uyardı.
Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’deyse toz taşınımı bekleniyor. Toz sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Hakkari ve Van’da yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle heyelan olabileceğini bildiren meteoroloji, yurttaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.