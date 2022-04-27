Meteoroloji: Toz taşınımı devam ediyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirmesine göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleriyle Kastamonu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.