Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji: Toz taşınımı devam ediyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde


Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirmesine göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleriyle Kastamonu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

SON HABERLER

Fransa’dan ehven-i şer dersleri…

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine, orada 6 yıldan fazla yaşamış bir göçmen olarak biraz daha farklı bir yerden bakacağım; Fransa’daki bu seçimleri aşırı sağ kazandı.

Suskunluk, korku, tekerrür ve haysiyet…

Korku son derece insanî bir duygu, ha keza endişe, günün ve geleceğin kaygısı, çoluk çocuk, ekmek parası; buna mukabil, korkunun da bir ölçüsü olmalı, çok şey istemek midir bu. Her konumlanmayı, tercihi, tutumu ‘duygularla’ açıklamak akıl kârı değil, korkarken, endişe duyarken işi onursuzluğa vardırmamalı ve aklı başında herkesin, endişe ile oportünizm arasındaki farktan haberdar olduğu da, bir zahmet hesaba katmalı.