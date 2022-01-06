Meteoroloji tahmini: Gelecek haftanın ortasına kadar sürecek yağış geliyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara’da ve Ege’nin kuzeyinde etkili olacak fırtınanın ardından yağışlı günler gelecek. Yurdun batısından giriş yapacak yağışlar, gelecek haftanın ortasına kadar sürecek ve tüm ülkeyi saracak.

6-12 Ocak tarihleri arasındaki tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının ilke genelinde mevsim normallerinin dört ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Durumu

(6 – 12 Ocak 2022)

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vifpGgE1zt — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 5, 2022

Meteoroloji bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.