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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji ‘sarı’ kodla uyardı: 16 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 ilde kuvvetli yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

MGM sıcaklıkların yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinde azalacağını, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı.


Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak. Doğu anadoluda kuvvetli yağış bekleyen MGM, yaşanabilecek sel baskını, dolu, rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Yağış beklenen iller şunlar:

  • Erzurum
  • Kars
  • Ardahan
  • Malatya
  • Elazığ
  • Tunceli
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Şırnak
  • Osmaniye
  • Hatay
  • Kaharamanmaraş
  • Sinop
  • Kastamonu
  • Çorum
  • Artvin

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