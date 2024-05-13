Meteoroloji ‘sarı’ kodla uyardı: 16 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan ‘kamuda tasarruf’ paketine göre kamuda bina ve araç alımı üç yıl süreyle durduruldu. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımı da sonlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını şöyle açıkladı: Bina ve araç alımı durduruldu Ücretlere üst sınır Yatırım Şimşek’in ‘tasarruf’ programı sızdı: İki-üç maaşlılar da pakette Şimşek emin: […]