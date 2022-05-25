Meteoroloji günlük tahmin raporu: Toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini duyurarak tedbirli olunması çağrısı yaptı.

🗓25 Mayıs 2022 (Çarşamba)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, ⤵️ pic.twitter.com/HTZkba83Xx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 25, 2022

Günlük tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya’nın doğu, Afyon’un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege’de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.