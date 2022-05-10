Meteoroloji günlük tahmin raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

🗓10 Mayıs 2022 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NhnnVb0Vrb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 10, 2022

İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.