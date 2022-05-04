Meteoroloji günlük tahmin raporu: Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ⤵️ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 4, 2022

Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.