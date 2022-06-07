Meteoroloji günlük raporu: Kuvvetli yağış uyarısı, sıcaklıklar batıda azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporunda Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar’ın doğusu ve Çorum için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

🗓7 Haziran 2022 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Az9yoROPO6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 7, 2022

Hava sıcaklığının batı kesimlerde iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Diğer yandan Meteoroloji, 24 ili de sarı kodla uyardı.