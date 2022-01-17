Meteoroloji: Gece saatlerinde yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Artvin, Kars ve Hakkari çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

🗓17 Ocak 2022 (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Zirai Don Riskine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/1vb2kxoY88 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 17, 2022

Gece saatlerinden itibaren kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara’da sağanak, iç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında kar yağışı etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin bir-üç derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuzeyli, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Zirai don uyarısı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilere ve ilgililere tedbirli olunması çağrısı yapıldı.