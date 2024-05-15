Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artacak

Sıcaklıkların yurt genelinde artması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar 2-4 derece artacak.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.448,585 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2804 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,9881 seviyesinden güne başladı.
Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında ülke genelinde faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 112 şüpheli gözaltına alındı.
Sıcaklıkların yurt genelinde artması bekleniyor.
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son yedi yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.