Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artacak

Sıcaklıkların yurt genelinde artması bekleniyor.

Fotoğraf: AA


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar 2-4 derece artacak.

SON HABERLER

13 ilde operasyon: 112 gözaltı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında ülke genelinde faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 112 şüpheli gözaltına alındı.