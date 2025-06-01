Meteoroloji dört ili kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dört ili kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardı.

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MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Çankırı

Çorum

Kastamonu

Yozgat

Sivas’ın batısı, Kayseri’nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.