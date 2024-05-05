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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji 18 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

MGM yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.


Sarı kod verilen iller şöyle:

  • Adana
  • Diyarbakır
  • Giresun
  • Hayat
  • Mardin
  • Siirt
  • Trabzon
  • Bayburt
  • Şırnak
  • Artvin
  • Erzincan
  • Gümüşhane
  • Kahramanmaraş
  • Rize
  • Sivas
  • Tunceli
  • Batman
  • Osmaniye

Sarı kod uyarısı nedir?

Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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