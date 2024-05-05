Meteoroloji 18 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
MGM yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Sarı kod verilen iller şöyle:
- Adana
- Diyarbakır
- Giresun
- Hayat
- Mardin
- Siirt
- Trabzon
- Bayburt
- Şırnak
- Artvin
- Erzincan
- Gümüşhane
- Kahramanmaraş
- Rize
- Sivas
- Tunceli
- Batman
- Osmaniye
Sarı kod uyarısı nedir?
Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.