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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji 15 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak ‘sarı’ kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.


Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

  • Niğde
  • Sivas
  • Aksaray
  • Şırnak
  • Adana
  • Hatay
  • Mardin
  • Kahramanmaraş
  • Siirt
  • Nevşehir
  • Yozgat
  • Batman
  • Osmaniye
  • Diyarbakır
  • Kayseri

Sarı kod uyarısı nedir?

Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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