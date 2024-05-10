Meteoroloji 13 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 kenti ‘sarı’ kodla uyardı.

İstanbul ve İzmir’in de aralarında olduğu 11 ilde fırtına, bekleniyor. Uzmanlar, Van ve Hakkari’de de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimeleri ve heyelan risklerine karşı halkı uyardı.

Sıcaklıklar yurdun güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, diğer yerlerdeyse mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceğini tahmin eden MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.

Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde bu hafta sonu toz taşınımı da olacak.

Sarı kod verilen iller şöyle: