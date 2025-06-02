Mete Kaan Kaynar: Üniversite öğrencileri ayakta

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Üniversite öğrencileri ayakta.

İlk başta bu hareketlilik İmamoğlu’na destek gibi algılansa da CHP kısa sürede bunun çok daha geniş bir tepkinin dışa vurumu olduğunu fark etti. Gençler sadece bir isim için değil, genel olarak sistem için ses çıkarıyorlar. Ekonomik kriz, liyakatin yerini sadakatin alması, 30 küsur yıllık bir diplomanın iptal edilebilmesi gibi olaylar, öfkeyi artırıyor.

Artık gençler, kendilerine reva görülen sessizliğe razı değiller. Kimi protestolar bu sistemsel sıkışmanın yalnızca semptomu; asıl mesele, bu kuşağın kendine ait bir gelecek inşa edememesi. Onlar için mesele, yalnızca geçim değil; temsil, katılım ve haklar.

Mete Kaan Kaynar’ın yazısı