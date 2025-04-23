Mete Kaan Kaynar: Devletin tüm zor ve ikna aygıtları 19 Mart hayaletiyle baş edebilmek için kutsal bir ittifak içinde

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Kuşak kuşak, ülke ülke, dönem dönem değişti adı, cinsiyeti, rengi, dini, memleketi… ama sıradan insanın, yurttaş kimliğiyle ulusal hakimiyetin öznesi, parçası olması mücadelesi hiç değişmedi; değişmiyor. Hâkimiyet-i milliye ifadesini günümüz Türkçesiyle ifade etmem gerekseydi “Söz, yetki, karar, iktidar halka, sıradan insanlara” diye ifade ederdim.

Öyle ya, halk/yurttaş yönetmiyorsa, cumhur yönetmiyorsa, cumhuriyet içi boş bir yönetim biçiminden başka nedir ki? Cumhur iktidar değilse cumhuriyet bir yalan, hem debir kuyruklu yalandır. Söz, yetki, karar, iktidar halkın, sıradan insanların değilse demos kim, demos+kratos (demokrasi) nedir ki? Halk/demos iktidarın öznesi değilse demokrasi bir sahtekarlık, hem de sahtekarlığın daniskasıdır.

Marx’a selam göndereyim; Türkiye’nin üzerinde (de) bir hayalet dolaşıyor; 19 Mart hayaleti. Cumhur İttifakı ve devletin tüm zor ve ikna aygıtları bu hayaletle baş edebilmek için kutsal bir ittifak içindeler. Bu hayâletten ne kadar korksalar yeridir: Çünkü üniversiteli gençler, iktidarın gerçek sahibi olduklarını, cumhuriyetin cumhuru olduklarını demokrasinin demosu olduklarını Cumhur Zâdegânı’na belletmeye, bu gerçeği onların kafasına yerleştirmeye pek bir kararlılar.

Mete Kaan Kaynar’ın yazısı