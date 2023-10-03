Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi fizik bölümü başkanı oldu

Prof. Dr. Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi fizik bölümü olarak bilinen ‘Cavendish Laboratuvarı’nın 16’ncı başkanı oldu.

Fotoğraf: Cavendish Laboratuvarı

Bölüm, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Today we welcome Mete Atatüre (@MeteAtature) as the new Head of the Cavendish Laboratory.



Read more about his journey and his vision for the Department : https://t.co/FvS0UtnqTI pic.twitter.com/7XDRqPfAVR — Cavendish Laboratory (@DeptofPhysics) October 2, 2023

Cambridge fizik bölümü, üyelerinin kazandığı nobel ödülleri ve yaptığı bilimsel keşiflerle ünlü.

Mete Atatüre kimdir?

1975’te Kayseri’de doğdu. 1996’da Bilkent Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu. Doktora çalışmaları için Boston Üniversitesi’nin Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı’na dahil oldu. 2002’de doktora sonrası araştırmacı olarak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde bulundu. 2007’den beri Cambridge Üniversitesi’nde kurduğu araştırma grubuyla beraber kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalışıyor.

Atatüre, kuantum teknolojilerinde yaratarak yarı iletkenler ve elmastaki kuantum optik fenomenlerine öncü katkılarından dolayı 2020 Thomas Young Madalyası ve Ödülü’nü kazandı.