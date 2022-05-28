Metaverse’den arsa toplayanlara Epic Games yöneticisinden kötü haber

Epic Games şirketinin yöneticisi ve Unreal Engine’in genel müdürü Marc Petit, insanların Metaverse’e ilgilerini kaybettiğini belirtti: ”Kim bacakları olmayan bir çizgi film karakteri olmak ister? Çekici değil.”

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Metaverse’ü sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Birçokları, bu evrende kişilerin, kendi temsilcileri olan üç boyutlu avatarlar yaratıp bunları kullanabileceğini tasavvur ediyor. Ama şimdilik bu yalnızca bir fikir olarak kaldığından, Metaverse için üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım yok. Son dönemde Metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünülürken, Facebook’un adını ‘Meta‘ olarak değiştirmesi bu alana ilgiyi daha da artırdı.

Metaverse kelimesi heyecan yaratsa da vaatlerin büyük, elde olanlarınsa küçük olması bunu tersine çevirdi. Çünkü aşırı vaatler, kullanıcıları uzun vadede uzaklaştırabilir.

Epic Games yöneticisi Petit’e göre insanlık, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin vaadi olan Metaverse dünyasından on yıllarca uzakta olabilir.

Bir ankete göre gençlerin çok az bir kısmı Metaverse’e bağlanabilen ‘artırılmış gerçeklik’ cihazına sahip. Bunun düzenli kullanılma oranıysa daha düşük.

Diğer projelere eleştirel yaklaşan Epic Games ise Fortnite oyunuyla bu evrende sağlam adımlarla ilerliyor.

Fortnite Metaverse’ten bir görüntü.

Epic Games ayrıca, Microsoft ve Valve’e rakip olarak oyun oluşturmak için kullanılan en büyük platformlardan biri olan Unreal Engine motorunu geliştiriyor. En son güncelleme olan Unreal Engine 5, NFT tabanlı ‘oynadıkça kazan’ (P2E) yapımlarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Petit’e göre meraklılarının Metaverse’ün gelişmesini beklemesi gerekiyor, çünkü vadedilen artırılmış gerçeklik evrenini 1980’lerden kalma grafiklerle deneyimlemek kimseye ilginç gelmeyecek. Petit şunu da ekliyor: “Henüz daha hiçbir şey görmedik.”