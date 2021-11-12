Metaverse için ‘Facebook’ ve Microsoft işbirliği

Yakın bir zamanda adını ‘Meta‘ olarak değiştirme kararı alan ‘Facebook‘ gelecekteki ‘metaverse’ işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak ‘Workplace’ aracını ‘Teams’ ile entegre etmek için kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklık kuruyor.

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‘Metaverse’, farklı cihazlar kullanan insanların ortak bir sanal ortamda buluşabilmelerine olanak sağlayan sistemi ifade ediyor. Kavram büyük teknoloji şirketlerinin, pazarlamacıların ve analistlerin son dönemde dillerinden düşürmedikleri bir sistem.

İlk bakışta sanal gerçeklik (virtual reality-VR) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülebilir ama bazıları metaverse teknolojisinin internetin geleceği olduğunu düşünüyor.

Microsoft ile yeni ismiyle ‘Meta’ arasındaki ortaklık da bu evren için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu işbirliğiyle 2022’nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları kendi gruplarında Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek. Teams kullanıcıları da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.

Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.

Hem Meta hem de Microsoft entegrasyondan faydalanacak ancak bu Meta için tartışmasız çok daha avantajlı bir işbirliği. Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams’in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.