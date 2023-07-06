Meta’nın sahibi Zuckerberg’den, 11 yıl sonra Twitter’da ilk paylaşım

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, 11 yıllık aradan sonra Twitter’da paylaşım yaptı.

Fotoğraf: Arşiv

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunu bu sabah kullanıma açtı.

Meta’nın CEO’su Zuckerberg, Threads açıldıktan sonra Twitter’da ‘karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam’ fotoğrafı paylaştı.

Bu görsel internet dünyasında, birbirine benzeyen şeyleri tanımlamak için kullanılıyor. Threads’in Twitter’a benzerliği nedeniyle bu görsel söz konusu iki sosyal medya platformu için de kullanılıyor.

Zuckerberg, Twitter’daki son paylaşımını 18 Ocak 2012’de yapmıştı. Zuckerberg’in Twitter’da topla 20 gönderisi bulunuyor.