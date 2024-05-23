Meta’dan yeni yapay zeka projesi: Bukalemun

ABD merkezli Meta yeni bir çok modlu yapay zeka modeli geliştiriyor.

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OpenAI ile Google arasındaki yapay zeka mücadelesine Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın ana şirketi Meta da katılıyor. Şirket, ‘Chameleon’ (Bukalemun) adlı kendi yapay zeka modelini duyurdu.

Çok modlu yapay zeka modelleri, metinler, resimler, ses kayıtları ve videolar gibi çeşitli medya biçimlerini işleyebildiği için büyük dil modellerinin geliştirilmiş versiyonları olarak görülüyor.

Chameleon (Bukalemun) ekibi modelin ‘görüntüleri ve metni herhangi bir rastgele sırayla anlama ve oluşturma kapasitesine sahip erken füzyon belirteci tabanlı karma modeller’ dizisinden oluştuğunu açıkladı.

Meta’nın yeni modeli, eski bir füzyon mimarisi üzerine inşa edildi ve bu yüzden diğer sistemlerin aksine birden fazla girdiyi bir araya getirebiliyor.

Bugüne kadar modellerin çoğu, ilk aşamalarda bu tür verileri ayrı varlıklar olarak işliyor ve daha sonra bu bağlantıları arayıp bir araya getiriyordu. Bu teknik, geç füzyon olarak adlandırılıyor.

Bu yaklaşımın entegrasyonla ilgili sınırları var. Bu sorunu çözmek için Meta, modellerini erken füzyon mimarisine göre tasarladı.