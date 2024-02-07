Meta kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek

Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta, yapay zeka (AI) araçları tarafından oluşturulan görselleri tespit edip, etiketleyebilen teknolojiyi uygulamaya sokacak.

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Meta kendi sistemleri tarafından oluşturulan yapay zeka görsellerini halihazırda etiketliyor. BBC Türkçe’nin haberine göre Meta, halen geliştirmekte olduğu bu yeni teknolojinin, yapay zeka görsellerinin kötü amaçlı kullanımıyla mücadelede ivme yaratacağını savundu.

Meta’nın üst düzey yöneticisi Nick Clegg tarafından yazılan bir blogda şirket, yapay zekayı etiketleme sisteminin gelecek aylarda daha yaygın kullanılacağını söyledi.

Meta, bu teknolojinin ses kayıtları ve videolar için çalışmayacağını kabul etti. Firma bunun yerine kullanıcılardan kendi ses kaydı ve video gönderilerini etiketlemelerini istediğini ve bunu yapmamaları halinde ceza uygulanabileceğini söyledi.

Nick Clegg ayrıca ChatGPT gibi araçlar tarafından oluşturulan metinleri test etmenin imkansız olacağını da itiraf etti.