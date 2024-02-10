Meta eğlence istiyor: Siyasi içerikler kısıtlanacak

Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Threads platformlarında, siyasi içerikler artık daha az tavsiye edilecek.

Fotoğraf: AA

Instagram ve Threads platformlarının çatı firması Meta, bu platformlardaki siyasi içeriklerin eskisi kadar çok tavsiye edilmeyeceğini açıkladı.

Shiftdelete’nin haberine göre bu karar Meta’nın X (Twitter) gibi siyaset ağırlıklı bir mecraya dönüşmek istememesi nedeniyle alındı.

Siyasi içerikler, eğlenceli içeriklere göre daha az gelir getiriyor. Meta’nın da daha fazla gelir elde etmek için bu kararı aldığı iddia ediliyor.

Meta’nın siyasi içerikleri daha arka plana atan algoritmalarının, son dakika haberlerini de kısıtlaması bekleniyor.

Şirketin buradaki amacının da X gibi haber odaklı bir hale bürünmesini önlemek olduğu düşünülüyor.