Meta, çalınan hesaplar için yüz tanıma özelliğini kullanıma sundu

Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, çalınan hesapların kurtarılma sürecini hızlandırmak için yüz tanıma teknolojisinden yararlanılan yeni güvenlik önlemini tanıttı.

Görsel: Meta

Meta kullanıcıların Facebook veya Instagram hesaplarına erişimi yeniden sağlamak için yeni bir yöntem olarak videoyla doğrulama özelliğini tanıttı.

Bir hesabın başkasının eline geçtiğinden şüphelenildiğinde kullanıcılar artık kimliklerini kısa bir videoyla doğrulama seçeneğine sahip.

İsteğe bağlı olan bu yöntem, geleneksel belgelere dayalı doğrulamalara alternatif sunuyor.

Özellikler, Meta’nın kapsamlı gizlilik ve risk değerlendirme süreçlerinden geçiriliyor ve kullanıcı eğitimi gibi güvenlik önlemleri içeriyor.

Şirket ayrıca yeniliği duyurduğu açıklamasında yüz tanıma teknolojisinin sorumlu ve gizlilik odaklı bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenleyici kurumlar ve sektör uzmanlarıyla işbirliği yaptığını bildirdi.