Met Gala'yı gölgede bırakan tören: Medya ödülleri 'Külliye'de dağıtıldı

Anadolu Basın Federasyonu’nun ’10’uncu Anadolu Medya Ödülleri’, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verildi. ‘Yılın internet haber sitesi ödülü’ nefret söylemi ve yanlış bilgi yayma liderliği de bulunan ‘yeniakit.com.tr’ye verildi.
Törende ödüllerin gerekçesi açıklanmazken, plaketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı verdi.
Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Nagehan Alçı, Ahmet Hakan ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi iktidara yakın isimlere herhangi bir ödül verilmemesi ‘dikkat çekti’.
Öte yandan ödül kazananlar ilk açıklandığında ‘yılın moderatörü’ ödülüne TV100’den Kübra Par’ın layık görüldüğü açıklanmıştı. Ancak ödül yine TV100’den Başak Şengül’e verildi.
Par hakkında bir canlı yayın sonunda yaptığı ‘el hareketi’ nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
Jürinin ‘titiz çalışmaları’ sonucu verildiği belirtilen ödüller şöyle:
- Yılın televizyonu: CNN Türk
- Yılın dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı (TRT 1)
- Yılın yayın yönetmeni: Hüseyin Likoğlu / Yeni Şafak gazetesi
- Yılın internet haber sitesi: yeniakit.com.tr
- Yılın spor hizmet ödülü: beIN Sports
- Yılın yerel TV’si: TV Kayseri
- Yılın TV programı: Enine Boyuna (TRT 1)
- Yılın kültür kanalı: Vav TV
- Yılın Ankara temsilcisi: Ahmet Ergen (NTV)
- Yılın Ankara gazete temsilcisi: Kadir Yıldız (Türkgün)
- Yılın spor programı: Kontra / Haber Global
- Yılın radyosu ve programcısı: Talha Bora Öğe (Radyo 7)
- Yılın kadın haber spikeri: Zehra Küçükdalak (NTV)
- Yılın erkek haber spikeri: Kaan Yakuphan (24 TV)
- Yılın moderatörü: Başak Şengül (TV100)
- Yılın köşe yazarı: Yücel Koç (Türkiye gazetesi)
- Yılın çıkış yapan spor kanalı: HT Spor
- Yılın muhabiri: Fulya Öztürk (CNN Türk)
- Jüri özel ödülü: Nizar Sadawi (TRT World)
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Anadolu Medya Ödülleri programımıza, ulusal ve yerel medyanın kıymetli temsilcileri katıldı. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür… pic.twitter.com/yG58qsh2by— Sinan Burhan (@snnburhan) May 6, 2025