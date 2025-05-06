Met Gala 2025: Kim ne giydi?

Bu yıl ‘Superfine: Tailoring Black Style’ temasıyla ‘dandy’ tarzına dikkat çeken Met Gala’da ünlüler stilleriyle göz doldurdu.

Fotoğraflar: Zendaya / André 3000 / Jennie

Temanın açıklandığı günden bu yana ünlülerin bu tarzı üstlerinde nasıl taşıyacakları merak konusuydu.

Her mayısın ilk pazartesi günü modayı, ünlüleri ve kültürü en abartılı haliyle bir araya getiren etkinlikte bu yıl A$AP Rocky , Lewis Hamilton , Colman Domingo ve Pharrell Williams gibi ikon isimler eş başkanlık yaptı.

Her biri tarzıyla fark yaratan isimlere, 2025 Met Gala kıyafet yönetmeliği ‘Tailored for You’ konseptiyle modanın sınırlarını zorlayan konuklar eşlik etti.

Ayrıca Met Gala tarihinde şimdiye kadarki en büyük para toplandı. Moda ve yaratıcılık açısından da eşsiz ve unutulmaz anları hafızalara kazındı.

Gecede herkes çok şık görünse de kesinlikle stilin hakkını veren ünlüler vardı. İşte göze çarpan ünlüler:

Fotoğraf: André 3000



Fotoğraf: Jennie

Fotoğraf: Justice Smith

Fotoğraf: Dua Lipa

Fotoğraf: Lauryn Hill

Fotoğraf: Sabrina Carpenter

Fotoğraf: ASAP Rocky

Fotoğraf: Kylie Jenner

Fotoğraf: Charli xcx

Fotoğraf: Zendaya

Fotoğraf: Doja Cat

Fotoğraf: Bad Bunny

Fotoğraf: Nicki Minaj

Fotoğraf: Kim Kardashian

Fotoğraf: Doechi

Fotoğraf: Chappell Roan