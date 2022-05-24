Mesajlar ortaya çıktı: Öğrencileri ‘festival’ diye Erdoğan’ın ‘şölenine’ götürmüşler

Konya’da lise öğrencilerinin ‘Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız’ mesajı atılarak Erdoğan’ın da katıldığı AKP etkinliğine götürüldükleri ortaya çıktı. Eğitim-İş Sendikası’ndan tepki geldi.

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, CHP ve DEVA Partisi mitinglerinin bulunduğu 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adana’da ‘gençlik şöleni’ düzenlemişti. Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenciler otobüsle buraya taşınmıştı.

Adana’daki etkinlikten Konya’ya dönen otobüste bulunan üç öğrenci de kaza sonrası yaşamını yitirmişti.

‘Kaç lise öğrencisi kandırıldı?’

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre Konya’nın Altınekin ilçesindeki lise öğrencilerini AKP’nin Konya’daki etkinliğine götürmek için AKP Gençlik Kolları tarafından “Adana Gençlik Festivali’ne gitmeye hak kazandınız” mesajı gönderildi.

Konuyla yargıya taşıyacaklarını söyleyen Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, ”Bir siyasi parti gençlik teşkilatı çocuklarımızın özel olması gereken cep telefonu numaralarını nereden bulmuştur? Altınekin ilçesinden hangi okullardan, kaç lise öğrencisi kandırılarak bu akıl almaz organizasyona dahil edilmiştir” dedi.