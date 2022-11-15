Mersin’in Turgutlu Belediyesi’nde MHP’li meclis üyesi ve CHP’li başkandan cinsiyetçi sözler

Manisa’da CHP’li Turgutlu Belediyesi’nin olağanüstü meclis toplantısında ‘2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanımı hususunun görüşülmesi’ maddesine ‘Evet’ oyu kullanan MHP’li meclis üyeleri, ‘Hayır’ oyu kullanan MHP’li üye tarafından cinsiyetçi sözlere maruz kaldı: “Arkadaşlar etek giymeyi unutmayın dışarıya çıkarken.”

CHP’li Belediye Başkanı Çetin Akın’sa söz konusu üyeye, yine cinsiyetçi sözlerle tepki gösterdi: “Esas etek giymesi gereken kendisidir.”

MHP’li meclis üyesi İhsan Tuğrul Yüksel. (Görsel: Sözcü)

Sözcü’den İlker Kılıçaslan’ın haberine göre Manisa’da CHP’li Turgutlu Belediyesi’nin kasımdaki olağan meclis toplantısında ilçeye gelecek yatırımlar için belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili madde tartışmalara neden olmuştu.

Olağan meclis toplantısındaki ‘2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanımı hususunun görüşülmesi’ konulu gündem maddesi için AKP ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullanmıştı.

Kasımdaki olağan meclis toplantısında reddedilen gündem maddesinin tekrar görüşülmesiyle ilgili CHP’li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantıda tekrar görüşülen gündem maddesiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve BBP’li meclis üyelerinin yanı sıra, AKP Meclis Üyesi İsmail Parmaksız ve MHP’den İbrahim Kara, Tanıl Sevenler, İbrahim Çevikbudakçı, Serhat Seyhan’da ‘Evet’ oyu kullandı. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Bazı MHP’li meclis üyelerinin ‘Evet’ oyu kullanmasına tepki gösteren MHP’li meclis üyesi İhsan Tuğrul Yüksel’in oylama sonrası “Arkadaşlar etek giymeyi unutmayın dışarıya çıkarken” demesi mecliste gerginlik çıkardı.

Yüksel’in ifadesine sert tepki gösteren ve aralarında bazı MHP’lilerin de yer aldığı meclis üyeleri, “Terbiyesizlik yapma. Ahlaksız herif. Meclise bu şekilde konuşamazsın” dedi.

‘BBP’den MHP’ye transfer olması kimin etek giymesi gerektiğini ortaya koyuyor’

Belediye Başkanı Akın’sa MHP’li Yüksel’e “Yazıklar olsun sana, bu adama gereğini yapmazsanız size de yazıklar olsun. Bu mecliste böyle konuşulamaz. Bu meclise, Turgutlu Belediyesi’ne kara leke” dedi.

Gergin olağanüstü meclis toplantısının ardından kısaca konuşan Akın, şunları dedi: “Bu kişi BBP’den MHP’ye geçen bir arkadaş. Olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantıda MHP’li meclis üyelerine dönerek ‘Etek giyin’ demesi hem o meclis üyelerine hem de belediye meclisine yapılan bir saygısızlıktır. Esas etek giymesi gereken kendisidir.

BBP’den meclis üyesi olarak seçilen bir kişinin daha sonra MHP’ye transfer olması kimin etek giymesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Meclise böyle bir saygısızlıkta bulanan ve kendi partili arkadaşlarına böyle bir ifade kullanan bu kişi hakkında MHP’nin gerekeni yapacağına inanıyorum.”