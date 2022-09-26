Mersin’de polisevine saldırı: İki polis yaralandı

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırıda iki polis memuru yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Saldırıyı kimin ne amaçla düzenlediğine dair bir bilgi verilmedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

Bozdağ’dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya dair Twitter hesabındaki paylaşımında “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır” dedi.