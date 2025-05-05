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Mersin'de biri 'kalem görünümlü' üç ruhsatsız tabancaya el kondu

Mersin’de biri ‘kalem görünümlü’ üç ruhsatsız tabancaya el kondu. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İl emniyet müdürlüğünün açıklamasına göre asayiş şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu.


Araçta yapılan detaylı incelemede ruhsatsız iki tabanca ve bir kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu.

Polisler, araçtaki M.N. ve S.Ö’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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