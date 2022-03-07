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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan KİT’lere rekor döviz satışı

Merkez Bankası’nın (MB) kapsamını yıl başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı şubatta 5,37 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

MB 2022 itibariyle kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla MB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıklamıştı.


Artan enerji maliyetleri ve uygulanan kur politikasında MB’nin belirleyici rolüyle birlikteyse bu imkan kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

Daha önce MB rezervlerinden, neredeyse tamamı BOTAŞ’a ait enerji ithalatçısı KİT’lerin döviz ihtiyaçları karşılanıyordu.

Bankacılar dolar/TL’de ’14 barajı’nı tutmak için milyarlarca dolar döviz rezervinin harcandığını hesaplamıştı.

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