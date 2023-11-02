Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltti.

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Eski ekonomi yönetimi, birinci ve ikinci enflasyon raporunda 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak açıklamıştı. Seçimden sonra başa gelen yeni ekonomi yönetimiyse, 27 Temmuz’da açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini 2,6 katına çıkartarak yüzde 58 olarak açıklamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi üç ayda yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltildi.

Merkez Bankası’nın üçüncü enflasyon raporunda, yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltilmişti. Bu oranlar yeniden değiştirildi. Enflasyon beklentisi 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 oldu.

Erkan, Mayıs 2024’te doğal gaz kaynaklı baz etkileriyle yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşmesini beklediklerini vurgularken 2024’ün ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlamasını öngördüklerini bildirdi.

Merkez Bankası başkanı şöyle konuştu: “Temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek oranlı artışların ardından, tüketici fiyatlarındaki aylık artış eylülde zayıflamıştır. Öncü göstergeler, aylık enflasyonda başlayan yavaşlamanın ekim ayında sürdüğüne işaret etmektedir. Para politikası karar metinlerimizde belirttiğimiz gibi, aylık enflasyonun ana eğiliminde de gerileme bekliyoruz. Bununla birlikte, aylık enflasyon patikasında kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını değerlendiriyoruz. Örneğin, kasım ayında doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte, hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını öngörüyoruz. Bu durum, enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak, aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise asgari ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz.”

12 yıldır tutturulamıyor

MB’nin 2022’de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2’ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.

Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Erdoğan’ın hesabı da farklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.