Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası net rezervleri dokuz ayın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası (MB) net rezervleri, geçen hafta 1 milyar 45 milyon dolar azalarak dokuz ayın en düşük seviyesini gördü.

Fotoğraf: AA


MB verilerine göre 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.

Ekonomim‘in aktardığına göre net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı. Böylece dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Net rezervler 28 Temmuz 2023’te 10 milyar 894 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Merkez Bankası net rezervlerinde sert düşüş: 5,8 milyar dolar azaldı

SON HABERLER