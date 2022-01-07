Merkez Bankası, kura 5’inci müdahalesinde 2 milyar dolar satmış

Merkez Bankası 17 Aralık’ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Ocak 2014’ten sonra ilk defa piyasaya döviz satış müdahalesi yapan MB, 1 Aralık’taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesindeyse 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

Böylelikle aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

Bunun dışında verilere bakıldığında bankanın 20-21 Aralık gecesi ve sonrasında ‘arka kapı’ satışlarının olduğu da anlaşılıyor.

Kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara inerken, swap hariç net rezerv eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi.