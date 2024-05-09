Merkez Bankası enflasyon tahmini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık artışla yüzde 38’e çektiklerini açıkladı.
Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu tanıtımı için İdare Merkezi’ndeki bilgilendirme toplantısında “Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız” dedi.
Banka rezervlerinde iyileşme gerçekleştiği bildirilen toplantıda, swap hariç net rezervlerin toplam 34 milyar dolar arttığı açıklandı.
Karahan enflasyon tahminleriyle ilgili “2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38’e çektik” dedi.