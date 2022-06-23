Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası (MB), bugün haziran faiz kararını açıklayacak.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, kararını saat 14:00’te duyuracak. Piyasalar, son beş toplantıda yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılan faizin, bu toplantıda değişmeyeceğini düşünüyor.

Bloomberg HT’nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankete göre medyan beklenti politika faizinin değiştirilmeyeceği yönünde.

AA’nın anketine katılan 17 ekonomist de politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yılın son dört toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gidilmişti.

Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve nisanda 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 70’e dayanan enflasyona rağmen bekleniyor.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.