Merkez Bankası 11 milyar dolar döviz aldı

Merkez Bankası (MB) geçen hafta 11 milyar dolar döviz aldı.

Fotoğraf: Unsplash

MB’nin analitik bilanço verileri üzerinden yapılan öncül tahmine göre geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamındaysa 11 milyar dolar döviz alındı.

Ekonomim‘in bankacıların hesaplamalarından aktardığına göre MB’nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9,8 milyar dolar arttı. Net rezerv artışıysa geçen hafta 7 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece, swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.