Merdan Yanardağ: Tüccar kurnazlığıyla dış politika yapan zihniyetin iktidarı tükeniyor

Bilimsel analiz yeteneğinden yoksun oldukları da bilinen AKP yöneticileri, merkezi Avrasya’daki güç mücadelesinin de tam olarak farkında değildi. Gerçekte söz konusu enerji havzasının, güç mücadelesi büyük ölçüde Asya-Pasifik hattına kaysa da, hala gezegene egemen olma savaşının en önemli alanlarından biri olmayı sürdürüyordu. Bu durumu kavrayamadıkları da anlaşılıyordu.

Daha kötüsü, dünyada yeni oluşan güç merkezlerinin bu çatışmadaki konumunu, örneğin Rusya, Çin ve İran’ın Ortadoğu ve Hazar Havzası’ndaki yaşamsal çıkarları bulunduğunu ve hiçbir koşulda bundan vezgeçmeyeceklerini de anlamadıkları ortaya çıkıyordu. İmam hatip tedrisatı ufkunu aşamayan politikacılar, Tahtakale-Mercan Yokuşu tüccarı kurnazlığıyla dış politika yapacaklarını sanıyorlardı. İşte Türkiye’de bu zihniyetin iktidarı tükeniyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı