Merdan Yanardağ: İktidarın çözülme süreci derinleştikçe devlet içinden bilgi akışı da hızlanacaktır

Haftaya damgasını vuran gelişme hiç kuşkusuz bu “sızıntı” olayıdır. Bilgi ve belge akışının daha da hızlanacağı, Sedat Peker’in iddia ve ifşaatları ile sürecin daha da derinleşeceği kesindir. Ancak, böyle geçiş dönemleri ya da puslu havalar; yanıltıcı bilgi yayılımı (dezenformasyon), psikolojik harp operasyonları ve her türden kumpas girişimine de son derece açıktır.

Diğer yandan, TÜGVA’dan sızan bilgi ve belgelerin içeriden verildiği, bir plan dahilinde yayıldığı ve arkasının geleceği de bellidir. İktidarın çözülme süreci derinleştikçe devlet içinden bilgi akışı da hızlanacaktır. Sadece bu durum bile, AKP iktidarının artık tükendiğini, tarihsel ve siyasal ömrünü büyük ölçüde tamamladığını göstermektedir.

Sızan son belgelere bakılırsa, iktidarın “suçüstü” yakalandığını söyleyebiliriz. Bu “sızıntı” etkinliğinde, devlet içindeki son cumhuriyetçi ya da geleneksel kadroların bir rolünün bulunduğu düşünülse de esas olarak Fethullahçı Çete artıklarının bir operasyonu olduğu iddialarını da bir kenara not etmekte yarar vardır.

AKP iktidarının, TUGVA aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, adliye, emniyetin de aralarında bulunduğu önemli kamu kuruluşlarında kadrolaşma amacıyla paralel bir yapılanma oluşturduğu iddia ediliyor. Yukarıdan aşağıya doğru ele geçirilen devletin, aşağıdan yukarıya doğru içinin doldurulmasına çalışıldığı anlaşılıyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı