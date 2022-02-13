Merdan Yanardağ: Hükümetin her yolu kullanarak muhalefeti ezmeye çalışacağı kesin

AKP liderliği korkuyor. Tablo böyle olunca, hükümetin her yolu ve yöntemi kullanarak (buna ölçüsüz bir şiddet dalgası dahildir) muhalefet güçlerini ezmeye çalışacağı kesindir. Çünkü elinde çok az iktidar aracı kalmış durumda. Nitekim AKP de öyle yapmaya başladı. Saldırı dalgasının giderek bütün sol ve cumhuriyetçi muhalefet çevrelerine yayılacağına, örneğin giderek artan oranda CHP’lileri de içine alacağına kesin gözüyle bakabiliriz. AKP ve Erdoğan yönetimi geri çekilmeyecek ve sonuna kadar gidecektir. Başka çareleri yoktur. Devrimlerin ve karşı devrimlerin yasasıdır; hedefe ulaşmadan durduğunuz an düşersiniz. Başlattığınız hareketi bütün mantıksal sonuçlarına kadar taşımanız gerekir. Fransız Devriminin büyük portrelerinden ve kuramcılarından Saint Just, “Bir devrimi yarım bırakanlar kendi mezarlarını kazar” diyor. Aynı şey karşı devrimler için de geçerlidir.
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