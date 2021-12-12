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Yaramazlara biraz batar!

Merdan Yanardağ: Erken iyimserlik hali son derece yanıltıcı

Diğer yandan dinci-faşizan ittifaka dayalı iktidarın yenilgiye uğrayacağına ilişkin bir iyimserlik hali, muhalefet çevrelerini, dahası bütün toplumu içine alarak genişliyor. Bu erken iyimserlik halinin son derece yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü, oyun devam ediyor ve Erdoğan-AKP iktidarı yeni hamleler yapmayı, gücünü tahkim etmeyi sürdürüyor. Bu nedenle, etkin bir direniş hattı kurmak, sonuç almaya yönelik bir mücadele stratejisi oluşturmak ve kesintisiz bir eylem çizgisi izlemek gerekiyor.

Şunu unutmamak gerekiyor; Erdoğan-AKP iktidarı yakaladığı tarihsel fırsatı hiçbir şekilde kaçırmak istemeyecek ve kutsal dava dediği hedeflerine ulaşmak için sonuna kadar direnecektir.


Merdan Yanardağ’ın yazısı

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