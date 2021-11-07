Merdan Yanardağ: CIA’nın Türkiye’nin yeni dönemine ilişkin hesapları

Ancak, belirttiğim gibi, konu yine de önemli. Çünkü Eymür, işkencenin bir dönem tek sorgulama metodu olduğu; solun tasfiyesi için suikastlar, cinayetler ve katliamlar düzenlendiğini kabul ediyor. Devlet tarafından suç işlenmesini, hukuk dışına çıkılmasını normal ve meşru kabul ediyor. Dahası, mafya ve suç örgütleriyle işbirliği yapıldığını ve onlara yol verilmesi karşılığında kirli operasyonlarda kullanıldığını açıkça itiraf ediyor.

Özetle, Mehmet Eymür, solun daha önce söylediği her şeyi doğruluyor. Mevcut hukuku bile bir yana bırakıyor ve Gladyo hukukunu savunuyor. Eymür’ün bu dönemde konuşmasını, en azından bir dönem bağlantılı olduğu –bunu kendisi de kabul ediyor- CIA’nın Türkiye’nin yeni dönemine ilişkin hesaplarından ayrı düşünmemek gerekiyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı