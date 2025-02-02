Mensur Akgün: Trump'ın yaptığı sürpriz çıkışlar küreselleşmenin sonunu getirdi

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Trump’ın son bir kaç haftadır yaptığı sürpriz çıkışlar küreselleşmenin sonunu bence getirdi. Ticaret sapması sağlamak, ithal ikamesini özendirmek adına yapılan ve belli ki yapılacak olan düzenlemeler Amerika ekonomisi kadar dünya ekonomisini, hepsinin ötesinde de itici gücünü ticari karşılıklı bağımlıktan alan küreselleşme anlayışını köklü biçimde sarsma potansiyeline sahip. Ne de olsa ekonomik “yaptırım” uygulanacak ülkeler arasında Meksika ve Kanada da var.

Her ne kadar Trump amacının uyuşturucu ve göçmen trafiğini durdurmak, iki komşusunu da tedbir almaya zorlamak olduğunu söylese de böylesi keyfi uygulamaların ve ticari tehditlerin ülkeler arası ilişkileri ve küreselleşmeyi derinden etkilememesi imkansız. Yakında ders kitaplarının adı değişirse, paradigma bir kez daha sıçrayıp bizler yine uluslararası ilişkilere giriş okutmaya başlarsak şaşırtıcı olmaz. Avrupa’da yükselen sağ, ırkçılık, kökeni dine ve kültüre dayalı yabancı düşmanlığı da hiç şüpheniz olmasın bu sürece ivme katar.

Belki küreselleşme bir olgu olarak varlığını sürdürür ama anlayış ve pratik olarak eskisi gibi kutsanmaz. Anlatı üstünlüğü var olan iş bölümünden, küresel ticaretin yapısından fayda sağlayan yeni aktöre geçene kadar -ki o da geçebilirse- Çinli şirketleri yapay zeka başarılarından daha da fazla rahatsızlık duyulan, ticaret savaşlarının tırmandığı, arada kalanların bu tırmanmadan hem kar hem de zarar ettiği bir “küresel” sistem içinde yaşarız.

Mensur Akgün’ün yazısı